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de detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projesinin CEO'sunun olduğunu açıklamasının ardından bugün üretilecek otomobil için kurulan şirketin pay dağılım oranları açıklandı.

Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Türkiye'nin Otomobili için kurulan şirkette , BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı yüzde 5 oldu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluşu tamamlandı ve başına getirildi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Dün Cumhurbaşkanı , NTV ve Star televizyonlarının ortak yayınında soruları yanıtlamıştı. Merak edilen konular arasında yer alan hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ne yaptık? Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular. Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız. Yerli otomobil projesinde Mehmet Gürcan Karakaş'la yola çıkıyoruz' ifadesinde bulunmuştu.

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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi 10:35
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