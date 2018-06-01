Türk ekonomisinde sorun yok

Dolar her yerde güçleniyor, sadece Türkiye'de değil. Birçok nedenle yükseliyor. Ama ben, tarıma yatırım yapıyorum! Daha güçlü!
Türkiye'de sorun yok! Çok seviyorum. Ancak bulunduğu bölge istikrarlı değil! Türkiye'ye zarar vermek için bölgeyi karıştırıyorlar.
En önemli problem, dünya çapındaki dev borçlar! Merkez bankalarının bastığı yüksek miktardaki paralar! Bunun sonu çok kötü olacak.
IMF ve kredi derecelendirme kuruluşlarından tavsiye almayın! Yoksa parasız kalırsınız. Onlar, yeni mezunları uzman yapıyorlar!
ABD sürekli para basıyor. Borçlanıyor. Sakın model almayın. Ben paramı asla ABD veya İngiltere'ye yatırmazdım. Daha iyileri var!
19 Ekim 1942'de doğdu...
Yale ve Oxford'u bitirdi.
George Soros'la kurduğu Quantum fonunu zirveye çıkardı.
Ardından Soros'la ayrıldı.
Rogers International Commodities Index'i (RICI) hayata geçirdi.
Düzenli olarak New York Times, Forbes, Fortune, The Wall Street Journal, Financial Times ve Bloomberg'e röportajlar veriyor.
18 milyar dolarlık serveti var. 90 milyar doları yönetiyor...
Türkiye'de sorun yok! Çok seviyorum. Ancak bulunduğu bölge istikrarlı değil! Türkiye'ye zarar vermek için bölgeyi karıştırıyorlar.
En önemli problem, dünya çapındaki dev borçlar! Merkez bankalarının bastığı yüksek miktardaki paralar! Bunun sonu çok kötü olacak.
IMF ve kredi derecelendirme kuruluşlarından tavsiye almayın! Yoksa parasız kalırsınız. Onlar, yeni mezunları uzman yapıyorlar!
ABD sürekli para basıyor. Borçlanıyor. Sakın model almayın. Ben paramı asla ABD veya İngiltere'ye yatırmazdım. Daha iyileri var!
19 Ekim 1942'de doğdu...
Yale ve Oxford'u bitirdi.
George Soros'la kurduğu Quantum fonunu zirveye çıkardı.
Ardından Soros'la ayrıldı.
Rogers International Commodities Index'i (RICI) hayata geçirdi.
Düzenli olarak New York Times, Forbes, Fortune, The Wall Street Journal, Financial Times ve Bloomberg'e röportajlar veriyor.
18 milyar dolarlık serveti var. 90 milyar doları yönetiyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.