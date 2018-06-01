İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dün Trabzon'da yaptığı konuşmada öldürülen teröristlerin geçen yıl Ağustos ayında Maçka ilçesinde şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in katili olan grup içinden olduğunu açıklamıştı.
Şehit Eren Bülbül’ün katili PKK'lı teröristler fotokapana böyle yakalandı
Giresun’un Güce ilçesinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen 2 teröristin fotokapana yakalandıkları anlar ortaya çıktı.
Etiketler: PKK , Eren Bülbül , Giresun , Trabzon
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