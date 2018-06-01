



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dün Trabzon'da yaptığı konuşmada öldürülen teröristlerin geçen yıl Ağustos ayında Maçka ilçesinde şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in katili olan grup içinden olduğunu açıklamıştı.