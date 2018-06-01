;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. İngiliz'den İnce güzellemesi

Şehit ’ün katili 'lı teröristler fotokapana böyle yakalandı

’un Güce ilçesinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen 2 teröristin fotokapana yakalandıkları anlar ortaya çıktı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dün 'da yaptığı konuşmada öldürülen teröristlerin geçen yıl Ağustos ayında Maçka ilçesinde şehit olan ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in katili olan grup içinden olduğunu açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • 01 Haziran 2018, Cuma 11:30
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar