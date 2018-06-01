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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. İnce'nin FETÖ kolejini ziyaret ettiği ortaya çıktı

İngiliz dergisinden 'ye güzelleme

24 Haziran erken leri yaklaşırken Avrupa medyası da 'yi parlatma girişimlerine hız verdi.

İngilizden İnce güzellemesi

İngiliz Türkiye'deki leri yakından takip ederek sayfalarına taşıyor. Haberlerini Erdoğan karşıtlığı üzerine kurgulayan yayın organı seçimlerin mutlak favorisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görse de muhalefetten umudunu kesmiyor.

"POPÜLER BİR DELİFİŞEK"

The Economist, "popüler bir delifişek" ifadesini kullandığı 'yi "Muhafazakar seçmenle iletişim kurabilen ender laik politikacılardan biri" cümlesiyle okurlarına tanıttı.

"ARADA BİR İÇKİ DE İÇİYOR"

Yazıda İnce için şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı'nın karşısındaki adaylar yaklaşan seçimlerde halen favori değiller. Ama bir ivme kazandıkları ve doğru adayları buldukları gözlemleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olan Muharrem İnce popüler bir delifişek ve muhafazakar seçmenle iletişim kurabilen ender laik politikacılardan biri. Muhafazakar bir ailede dünyaya gelen İnce, namaz kılıyor ve kamusal alanda kadınların başörtüsü giymesini destekliyor ama bunun yanında arada bir içki de içiyor."

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 11:15
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