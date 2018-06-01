İngiliz The Economist Türkiye'deki seçimleri yakından takip ederek sayfalarına taşıyor. Haberlerini Erdoğan karşıtlığı üzerine kurgulayan yayın organı seçimlerin mutlak favorisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görse de muhalefetten umudunu kesmiyor.

"POPÜLER BİR DELİFİŞEK"

The Economist, "popüler bir delifişek" ifadesini kullandığı Muharrem İnce'yi "Muhafazakar seçmenle iletişim kurabilen ender laik politikacılardan biri" cümlesiyle okurlarına tanıttı.

"ARADA BİR İÇKİ DE İÇİYOR"

Yazıda İnce için şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı'nın karşısındaki adaylar yaklaşan seçimlerde halen favori değiller. Ama bir ivme kazandıkları ve doğru adayları buldukları gözlemleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olan Muharrem İnce popüler bir delifişek ve muhafazakar seçmenle iletişim kurabilen ender laik politikacılardan biri. Muhafazakar bir ailede dünyaya gelen İnce, namaz kılıyor ve kamusal alanda kadınların başörtüsü giymesini destekliyor ama bunun yanında arada bir içki de içiyor."