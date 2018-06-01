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Gri listedeki Soreş kod adlı isimli terörist öldürüldü

Giresun'un Güce ilçesinde 2 bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirilmiş ve İçişleri Bakanı Soylu, "'ü şehit eden gruptaki 2 terörist Giresun'da etkisiz hale getirildi" açıklamasını yapmıştı. 'dan yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen teröristlerinden birinin gri listede yer alan Soreş kod adlı olduğu bildirildi.

TSK açıkladı! Gri listedeki terörist öldürüldü

Giresun'un Güce ilçesinde, 2 bölücü terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Güce ilçesinde bugün ölü ele geçirilen 2 teröristin geçen yıl Ağustos ayında Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki ile astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden terörist grubundan olduklarını söyledi.

TSK'DAN AÇIKLAMA: GRİ LİSTEDEYDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise öldürülen teröristlerinden birinin gri listede olduğunu belirtilerek, "31 Mayıs 2018 tarihinde Giresun/Güce kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Soreş kod adlı olduğu tespit edilmiştir" mesajı paylaşıldı.

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 10:26
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