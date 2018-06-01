Giresun'un Güce ilçesinde, 2 bölücü terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Güce ilçesinde bugün ölü ele geçirilen 2 teröristin geçen yıl Ağustos ayında Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden terörist grubundan olduklarını söyledi.

TSK'DAN AÇIKLAMA: GRİ LİSTEDEYDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise öldürülen teröristlerinden birinin gri listede olduğunu belirtilerek, "31 Mayıs 2018 tarihinde Giresun/Güce kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Soreş kod adlı Barış Coşkun olduğu tespit edilmiştir" mesajı paylaşıldı.