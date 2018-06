ATV, AHaber ve ASpor Mayıs ayında da birinci

Cesur, yenilikçi, yerli ve milli bir kanal olan A Haber, izleyici kitlesine olan yükümlülüğünü; milletinin yanında duruşunun yanı sıra titiz ve özverili yayınlarıyla yerine getiriyor.

Milli medyanın öncüsü A Haber, 24 saat kesintisiz haber maratonunda; Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından muhabir ağı ile haberi kaynağından, olayları en hızlı ve doğru biçimde, tanıklarıyla aktararak bir uluslararası ajans niteliğinde çalışmaya devam ediyor.

Son dakika haberleri, önemli gelişmeleri, özel ve analiz dosya haberleri izleyicisine ulaştırırken, Türkiye'nin yakın tarihini konu alan iç yapım belgeselleri ile de habercilik tarihinde yerini almaya devam ediyor.

RAMAZAN AYININ MANEVİ GÜZELLİKLERİ A HABER'DE

A Haber, on bir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca, usta isimlerin konuk olduğu sahur ve iftar özel yayınlarında gerçekleşen hoş sohbetlerle mübarek ayın tüm güzelliklerini ekrana taşıyor. Ramazan boyunca her gün farklı bir şehre misafir olan A Haber, sahur ve iftar sofralarının sıcaklığını ekrana taşıyor.

SEÇİMİN NABZI A HABER'DE

2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine dair tüm detaylar A Haber'de ekranlara geliyor. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala A Haber an be an seçimin nabzını tutuyor.

Türkiye seçim heyecanını yaşarken, A Haber miting meydanlarını ve seçim kampanyalarını yakından takip ediyor, bölge bölge, il il yerinden izliyor

ve seçime ilişkin tüm merak edilenleri ekrana taşıyor.

MİKROFON VATANDAŞTA

24 Haziran'a giden yolda, A Haber meydanlarda mikrofonu vatandaşa uzatıyor, söz milletin oluyor. Türkiye'yi adım adım, sokak sokak dolaşan A Haber, mikrofonlarını uzattığı seçmenin nabzını tutuyor. Seçmenin isteklerini ve beklentilerini ekrana getiren röportajlar, sosyal medyada yoğun ilgi görürken, milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

DÜNYA TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERİ TAKİP EDİYOR

24 Haziran'da yapılacak seçimler sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanında dikkatle takip edilirken, A Haber ekiplerinin Avrupa'nın birçok kentinde yaptığı röportajları ekrana getiriyor.

SEÇİM TAKSİ HALKIN NABZINI YOKLUYOR

A Haber, birbirinden keyifli sohbetlerle ve sımsıcak yolculuklarla seçim taksi, trafiğe çıkıyor 24 Haziran'a günler kala seçmenin nabzını yokluyor. Direksiyonda hem vatandaşla yaklaşan seçimi konuşuyor hem de onların isteklerini, dileklerini kamuoyuyla paylaşıyor.

Gazete manşetleri, Türkiye'nin dört bir yanından canlı bağlantılar, son dakika haberleri, özel röportajlar ve gündemdeki isimleri konuk eden fenomen programları ile sporun değişmeyen adresi bu ay yine A Spor oldu.

Spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor, sporun haber kanalı olmaya devam ediyor. Futbol, basketbol, tenis, voleybol vb. birçok farklı branştan güncel spor haberlerini gün boyu izleyicisine sunan A Spor, dünyanın spor gündemini de ekrana taşımaya devam ediyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI SEZON BOYUNCA A SPOR'DA YAŞANDI

Ziraat Türkiye Kupası yayıncı kuruluşu olarak 2017-2018 sezonunda, Türkiye'nin tüm renklerini barındıran kupa heyecanı A Spor'da yaşandı. Birbirinden renkli karşılaşmaları ekrana taşıyan A Spor, aynı zamanda spor tarihinde unutulmayacak mücadeleler arasında yerini alan birçok maçı da tüm yönleriyle futbolseverler ile buluşturdu.

DÜNYA KUPASI SON HAZIRLIK MAÇLARI A SPOR'DA

2018 Dünya Kupası yaklaşırken; Fransa, İrlanda, Almanya, Avusturya, Belçika ve Mısır'ın son hazırlık maçları A Spor ekranlarında futbolseverler ile buluşmaya devam ediyor. Pogba'dan, Mesut Özil'e Lukaku'dan, Griezmann'a kadar dünyaca ünlü futbolcuları izleme şansı bulan futbolseverler, Dünya Kupası öncesi futbol ziyafetini A Spor'da doyasıya yaşıyor.

Uluslar Ligi öncesi hazırlık maçlarına devam eden A Milli futbol takımımızın, Tunus ile karşılaşması A Spor'da ekrana gelirken, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın Arjantin'den, Portekiz'e dünyanın dört bir yanındaki yarışları ekrana gelirken, boks severlerin heyecan ile beklediği karşılaşmalar A Spor'da sporseverler ile buluşmaya devam ediyor.

TRANSFERİN NABZI A SPOR'DA

Transfer dönemlerinde en doğru ve en hızlı haberlerin yanı sıra yeni sezonun sürprizlerini de A Spor ekranında öğrenmeye devam eden izleyenler, yeni dönemin rotasını A Spor'da belirlemeye başladı.

YAZ AYLARINA A SPOR DAMGA VURACAK

2018 Dünya Kupası özetleri, son dakika transfer haberleri, usta yorumcuların yer aldığı programları ile A Spor, yine yaz aylarına damga vurmaya hazırlanıyor.

"DİZİ ATV'DE İZLENİR!"

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 10 sezondur ekranda yer alan Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, Son Durak dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen, çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok çok detay ile özel ana ulaşabileceğiniz Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, Yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin efsane bir oyuncu kadrosuyla ekrana aktarılan hikâyesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı Sen Anlat Karadeniz, hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ve çocukları için her türlü fedakârlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsünün anlatıldığı Kanatsız Kuşlar, gençliği cezaevinde geçmiş, sevmeyi öğrenmeye fırsatı olmamış Ali ve hiç kimseyi sevmeyen Mavi'nin aşk hikâyesi Aşk ve Mavi, bir kadının, bir annenin sırlarla dolu geçmişi; hiç kopmayan kördüğüm haline gelen bağların, gerçek aşkın hikâyesi olan Cennet'in Gözyaşları, geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle ekrana gelen, pastırma ve sucuk fabrikası sahibi Hulusi'nin vicdan muhasebesiyle başlayan bir hikayenin beraberindeki olaylar zincirini anlatan Kocaman Ailem, hafta içi her gün ekranlara gelen günlük dizi Beni Bırakma ve Ziraat Türkiye Kupası final maçı birinciliğe taşıdı.