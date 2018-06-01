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Filistinliler cuma namazı için 'in engellerini böyle aşıyor

'daki Filistinliler, 'in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen ramazan ayının üçüncü cuma namazını ve vakit namazlarını 'da kılmak için çeşitli yollarla 'e akın ediyor.



'nın tarafında kalan binlerce Filistinli, cuma namazını Aksa'da kılmak amacıyla 'e geçmek için sabah saatlerinden itibaren yola çıktı.

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 18:17
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