Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan binlerce Filistinli, cuma namazını Aksa'da kılmak amacıyla Kudüs'e geçmek için sabah saatlerinden itibaren yola çıktı.
Filistinliler cuma namazı için İsrail'in engellerini böyle aşıyor
Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen ramazan ayının üçüncü cuma namazını ve vakit namazlarını Mescid-i Aksa'da kılmak için çeşitli yollarla Kudüs'e akın ediyor.
Etiketler: Batı Şeria , Mescid-i Aksa , İsrail , Kudüs , ayrım duvarı , Gazze
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