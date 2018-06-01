Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a attığı "Pensilvanyaya gitti" iftirasına "İspatlamazsan namertsin" cevabını alınca geri adım atan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 15 Temmuz darbe girişiminden 8 ay öce, 1 Kasım seçimlerinin öncesi Yalova'da FETÖ'ye ait Özel Yücebilgili Fatih İlkokulu'nu ziyarete gittiği ortaya çıktı. Ziyarette İnce'yi ağırlayan okul müdürü Sedat Kınay, FETÖ'den 6 yıl 3 ay a mahkum oldu, halen cezaevinde. El konulan kolej, İnce'nin kapatmayı vaat ettiği imam hatip liselerinden biri oldu. Ziyarette İnce'ye eşlik eden, eski dersaneci Özcan Özel birinci, Ertan Şener ikinci sıradan CHP'nin Yalova Milletvekili Adayı. Ziyarette yanlarında olan 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Kadıköy Belde Belediye Başkan Adayı Murat Ocak, daha sonra Gürcistan'da sahte parayla kumar oynarken yakalandı. Mahkeme adli kontrol ile serbest bıraktı. Türkiye'ye kaçarken sınırda yakalanınca yaklaşık 6 ay hapis yattı.

ÜŞMEYİ PAYLAŞMIŞCHP'Lİ YÖNETİCİ GÖR

Yenişafak'ın haberine göre Muharrem İnce'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan FETÖ'nün eğitim kurumu Özel Yalova Yücebilgili Fatih İlkokulu'nu, 8 Ekim 2015 tarihinde ziyaret ettiğine dair bilgiler halen CHP Yalova il yöneticilerinden Gamze Sultan Biçer'in sosyal medya hesabında da bulunuyor. Muharem İnce ile FETÖ'cülerin samimi fotoğraflarını paylaşan Biçer, "Sn. vekilimiz Muharrem İnce ile birlikte 'Özel Yalova Yücebilgili Fatih İlkokul' ziyaretimiz @vekilince @chp_yalova' ifadelerini kullanıyor.





ZİYARETTEKİ İSİMLER YALOVA'DAN CHP ADAYI





FETÖ'nün eğitim kurumunu ziyaret sırasında İnce'nin yanında bulunan eğitimci Özcan Özel, CHP Yalova 1'inci sıra milletvekili adayı olurken, ziyarete eşlik eden bir diğer isim esnaf Ertan Şener ise CHP Yalova 2'nci sıra milletvekili adayı oldu. CHP 10. Olağan İl Kongresi'nde CHP Yalova İl Başkanı olan Ertan Şener, milletvekili aday adaylığı için Yalova İl Genel Meclis üyeliğinden istifa etti. Özcan Özel de, Şener'den önce il başkanlığı görevini yürütüyordu. 17-25 Aralık süreci sonrası FETÖ'den koptuğunu açıklayan Hüseyin Gülerce'nin Yalova isimli dershanesinde öğretmenlik yapan Muharrem İnce, bu dershanenin kapanmasının ardından 'Tam' dershanesini kurdu. Daha sonra dersaneyi çocukluk arkadaşı ve ortağı olan Özcan Özel'e devretti. Dershane ise daha sonra kapandı.

"NİYE CEMAATİ SUÇLAYAYIM?" DEMİŞTİ





17-25 Aralık darbe girişiminin ardından bir televizyon kanalında canlı yayına katılan ve 2014 yerel seçimlerinde Yalova'da FETÖ'nün desteğiyle seçim çalışması yürüten Muharrem İnce, 17-25 Aralık darbe girişiminin arkasında cemaat (FETÖ) olduğu ve FETÖ'nün yargıdaki uzantıları eliyle "istediği kişiye istediğini yapabileceği" noktaya geldiğini söyleyen sunucuya "Ben neden cemaat (FETÖ) diye görmediğim bir grubu suçlayayım. Düğmeye kim bastı? Cemaat mi? Beni ilgilendirmiyor" cevabını verdi.