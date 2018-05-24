CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce CNN Türk televizyonunda katıldığı canlı yayında Fetullah Gülen'in 15 Temmuz hain darbesinden bir yıl sonra 2017 yılında istendiğini iddia etti
Ancak Adalet Bakanlığının belgeleri CHP'li İnce'nin iddialarının yalan olduğunu ortaya çıkarttı.
Adalet Bakanlığının belgelerine göre Fetullah Gülen'in 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbenin hemen ardından 19 Temmuz 2016 tarihinde istenmesine ilişkin yazının yazıldığı ortaya çıktı.
İŞTE ADALET BAKANLIĞI'NIN YAYINLADIĞI O BELGE
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