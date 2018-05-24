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'nin yalanı elinde patladı

’nin cumhurbaşkanı adayı CNN Türk televizyonunda katıldığı canlı yayında ’in Amerika'dan hain darbesinden bir yıl sonra 2017 yılında istendiğini iddia etmişti. Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı belge İnce'nin o yalanını ortaya çıkardı

İncenin FETÖ yalanı elinde patladı

'nin cumhurbaşkanı adayı CNN Türk televizyonunda katıldığı canlı yayında 'in hain darbesinden bir yıl sonra 2017 yılında istendiğini iddia etti

Ancak Adalet Bakanlığının belgeleri CHP'li İnce'nin iddialarının yalan olduğunu ortaya çıkarttı.

Adalet Bakanlığının belgelerine göre Fetullah Gülen'in 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbenin hemen ardından 19 Temmuz 2016 tarihinde istenmesine ilişkin yazının yazıldığı ortaya çıktı.

İŞTE ADALET BAKANLIĞI'NIN YAYINLADIĞI O BELGE



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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 23:33
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