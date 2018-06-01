Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Albayrak, beraberinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri ve AK Parti Mardin Milletvekili adayları ile Mardin Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Burada ziyaret ettiği esnafın sorunlarını ve görüşlerini dinleyen Albayrak, vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlerle sohbet etti, hatıra fotoğraf çektirdi.

Albayrak, turizmde yaşanan hareketliliğe dikkati çeken ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua eden esnafa, "24 Haziran'dan sonra daha da hareketlenecek inşallah. Daha da büyüyecek ve gelişecek. Bu ülkenin bir lideri var, Recep Tayyip Erdoğan. O nasıl dik duruyorsa bizler de sizler de dik duracağız. Emin olun çok daha iyi olacak." diye konuştu.

"EKONOMİMİZ BÜYÜYECEK, İŞSİZLİK AZALACAK"

Bir esnafın devletin güler yüzünü gördüklerini, görmeye de devem etmek istediklerini belirtmesi, özellikle görevlendirme yapılan belediyeyle hizmet görmeye başladıklarını dile getirmesi üzerine Bakan Albayrak, Mardin'in dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğuna işaret ederek, "İnşallah turist gelecek, ekonomimiz büyüyecek, işsizlik azalacak, istihdam artacak." ifadelerini kullandı.

Esnaf da daha önce terörle anılan Nusaybin ilçesinin dahi artık turist ağırladığına dikkati çekerek, "Allah sizlerden razı olsun. Allah reisi başımızdan eksik etmesin." diye dua etti.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Albayrak'a esnaf Mardin'e özgü ürünler hediye etti.

Albayrak, ziyaretin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'i çok huzurlu ve mutlu gördüklerini söyledi.

Huzurun, kardeşliğin ve barışın tesis edilmesinin Mardin'in güzelliğine güzellik kattığına işaret eden Albayrak, bu güzelliklerin süreceğini vurguladı.

Albayrak, dünyanın ve Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu sürecin en önemli noktası 24 Haziran. Tabi 24 Haziran'a giderken ülkemizin dört bir yanından bu sürecin nasıl okunduğunu yerinde müşahede edip insanımıza dokunarak bu süreci yönetmeye gayret ediyoruz. Mardin ülkemizin, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Özellikle son 2 yılda artan bu hareketlilik, huzur ortamıyla turizm açısından, ekonomik canlanma açısından çok iyi bir mesafe kat etmiştir. Dünyanın dört bir tarafından turistlerle karşılaştık, muhabbet ettik. Özellikle son 2 yılda yapılan yoğun yatırımlarla, tesis edilen ortamla bu canlanmayı görüyoruz. Tabi esnafımızla da iletişimdeyiz. Ben onlara da söyledim, bu daha başlangıç."

"ÇOK DAHA GÜZEL GÜNLERİN GELDİĞİ BİR DÖNEME ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"

Her yıl bir önceki yıla göre daha güzel gelişmelerin yaşandığını ifade eden Albayrak, bu sürecin miladının da 24 Haziran ve sonrası olacağını aktardı.

"24 Haziran'dan sonra sadece güvenlik, barış ve huzur anlamında değil, ekonomi, istihdam, yatırım anlamında da Mardin, Diyarbakır, Siirt, Van, Hakkari ve Şırnak olmak üzere tüm bu coğrafyamız, Allah'ın izniyle çok daha güzel, ümitli ve umutlu günlerin geldiği bir döneme şahitlik edeceğiz. Cenab-ı Allah ülkemizin birliğini ve beraberliğini daim kılsın." diyen Albayrak, niyetlerinin, dualarının ve çalışmalarının bu istikamette olduğunu belirtti.

Bakan Albayrak, kentteki programlarının sürdüğünü dile getirerek, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileteceklerini hem de vatandaşların selamını ve dualarını alıp kentten ayrılacaklarını sözlerine ekledi.