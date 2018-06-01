Fatih seferi

Türkiye dün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. İlk yerli sondaj gemisi Kocaeli Dilovası Beldeport Limanı'nda düzenlenen törenle demir aldı. Sondaj Gemisini Akdeniz'e Uğurlama Töreni'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, çok önemli açıklamalar yaptı. İşte Albayrak'ın açıklamaları: "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz. Biz ilk günden beri bu alanda bizi cesaretleriyle ve desteğiyle bu başarılı adımları atmamıza vesile olan Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyoruz. Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduk. 'Fatih'i bugün Antalya'ya yolcu edeceğiz. Büyük hedeflere yürürken, dünyanın tüm bu tür alanlarında en son teknolojiyi, en modern teknikleri kullanacağımızı ifade ettik, bugün kullanılan tüm ekipmanları yerli olarak imal edeceğiz. Türkiye hedefleri büyük olan bir ülke. Tarihinden aldığı bir miras var. Bizim tarihimizde hangi alanda mücadele ediyorsak, şampiyonluğa oynamışızdır. İkinci gemimizi de bu yıl içinde Enerji Bakanlığı portföyümüze katacağız. Çok daha ileri görüş, bir duruş istiyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han nasıl ki bir çağı kapatıp diğerini açtıysa, bu gemi de bugün vira bismillah diyerek Türk petrol ve gaz sondajcılığında yeni bir çağ açacak."
BİR GEMİ YETMEZ
Bakan Berat Albayrak, Fatih gemisinin ikincisinin de yapılacağını belirtirken şöyle konuştu: "Haklarımız doğrultusunda Akdeniz ve Karadeniz'de petrol arayacağız. Bu stratejiye bir gemi yeter mi? Yetmez. Oruç Reis, Barbaros Hayrettin gibi Fatih'in yanına bir kardeş koyacağız."
BİR GEMİ YETMEZ
Bakan Berat Albayrak, Fatih gemisinin ikincisinin de yapılacağını belirtirken şöyle konuştu: "Haklarımız doğrultusunda Akdeniz ve Karadeniz'de petrol arayacağız. Bu stratejiye bir gemi yeter mi? Yetmez. Oruç Reis, Barbaros Hayrettin gibi Fatih'in yanına bir kardeş koyacağız."
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