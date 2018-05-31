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'ın seferberliğine bir tepki de Birgül Ayman Güler'den

Sözcü yazarı " olayı" başlıklı nda HDP'ye oy çağrısı yaptı, yol haritası çizdi. Skandal köşe yazısına dan yağan tepkilere bir yenisi de 'nin eski milletvekili Birgül Ayman Güler'den geldi: Pirus zaferi

Çölaşanın HDP seferberliğine sert tepki
24 Haziran lerine hazırlanırken ittifaklarda saflar netleşti. Anketlerde 'nın önde olması ve 'nin başarısızlığından rahatsız olan kesimler de harekete geçti.

Son olarak 31 Mayıs 2018 tarihli "HDP olayı" başlığıyla bir yazı ele alan Sözcü Gazetesi yazarı , nda HDP'yi kurtarma seferberliğine girişti.

"HDP BARAJI GEÇEMEZSE AK PARTİ'YE YARAR"

Gazete yazarı Emin Çölaşan, "HDP olayı" başlıklı yazısında, 7 Haziran seçimlerini hatırlatarak 'ye karşı HDP'nin barajı geçmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Çölaşan, "Bunları HDP'li olduğum için yazmıyorum" dese de Cumhur İttifakı'na karşı HDP'ye oy verilebileceğinin mantık ve bilimin HDP'nin barajı geçememesinin AK Parti'ye yarayacağını yazdı.

Uzun uzun HDP'yi kurtaracak yol haritasını çizen Çölaşan'a dan yağan tepkilere bir yenisi de 'nin eski vekili Birgül Ayman Güler'den geldi. Güler, Çölaşan'ın yıllardır Erdoğan düşmanlığı adına yazdığı senaryoları "Pirus zaferi" olarak değerlendirdi.


PİRUS ZAFERİ

CHP'den istifa eden Birgül Ayman Güler, Erdoğan'ı devirmek için her türlü fırıldaklığa girişen zihniyeti "Emin Çölaşan önce 'Ekmeleddin'le zafere' demişti. Sonra 'zafer için şimdi cemaati destekleme zamanı' dedi. Bugün de 'zafer için HDP'ye oy ver ' diyor. Cumhuriyetçilerin biricik güçlerini, özsaygılarını tüketip darmadağın olacakları bir Pirus zaferi" ifadeleriyle eleştirdi.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 22:58
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