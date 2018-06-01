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Eren’in kanı yerde kalmadı

Eren’in kanı yerde kalmadı
Giresun'un Güce ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile 'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, yapılanması sorumluları 'Sorej' kod adlı Barış Coşkun ve 'Bahoz' kod adlı Hıdır Doğru adlı teröristler etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öldürülen teröristlerin Trabzon'da Eren Bülbül'ü şehit eden grupta olduğunu belirtti. Soylu, "Eren Bülbül evladımızı, bir astsubayımızı şehit eden o gruptan 2 kişi, kahraman askerlerimizin, jandarmamızın, komutanlarımızın ortaya koymuş olduğu operasyon sonucu öldürüldüler" dedi.



PKK'lı hain Barış Coşkun


Bahoz kod adlı Hıdır Doğru
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