Eren’in kanı yerde kalmadı

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Karadeniz yapılanması sorumluları 'Sorej' kod adlı Barış Coşkun ve 'Bahoz' kod adlı Hıdır Doğru adlı teröristler etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öldürülen teröristlerin Trabzon'da Eren Bülbül'ü şehit eden grupta olduğunu belirtti. Soylu, "Eren Bülbül evladımızı, bir astsubayımızı şehit eden o gruptan 2 kişi, kahraman askerlerimizin, jandarmamızın, komutanlarımızın ortaya koymuş olduğu operasyon sonucu öldürüldüler" dedi.
PKK'lı hain Barış Coşkun
Bahoz kod adlı Hıdır Doğru
PKK'lı hain Barış Coşkun
Bahoz kod adlı Hıdır Doğru
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