Bursluluk sınavı saat kaçta? (İOKBS) Sınav giriş belgesi çıkartma ekranı...

Bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Öğrencilerin ve ailelerin heyecanla beklediği 2018 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kaç saat sürecek kaç soru sorulacak ve ne zaman bitecek? Özellikle Ramazan ayı içerisine denk gelmesi sebebiyle sınavın saati büyük merak konusu oldu.

Bu sene düzenlenecek olan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı bursluluk sınav giriş belgesi çıkartma ekranı ve detayların haberimizden...

BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA? NE KADAR SÜRECEK?

Önceki ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), yeni ismi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) olan bursluluk sınavı 03 Haziran 2018 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır.

Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKARTMA EKRANI

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflar için 24 Mayıs 2018 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir. Öğrencilere "Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi" posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde yer alan; sınav bölgesinde, binada, salonda ve oturacağı sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu'nun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin "Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi"nde, sınavda alacağı sınav hizmeti de yer alacaktır.