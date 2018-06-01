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'da silahlı saldırı! 1 kişi öldü bir kişi ağır yaralı

'da bir GSM bayiinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü bir kişi ağır yaralandı. Olayın zanlısı polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı

Bursada silahlı saldırı! 1 kişi öldü bir kişi ağır yaralı

Edinilen bilgiye olay saat 14:00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanındaki bir GSM bayiinde geldi. İddiaya göre N.V.H. isimli zanlı GSM bayiine girip abi kardeş oldukları öğrenilen Murat Yenikapı ile Abdullah Yenikapı'ya ateş etti.


Murat Yeni kapı olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşi Abdullah Yenikapı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlı Güven timleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 14:44
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