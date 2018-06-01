Çare Shakira

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ı arkasına alarak tüm dünyaya gösterdiği vahşi yüzüne tepkiler devam ediyor. Hukuksuz olarak başkentini Kudüs olarak ilan eden İsrail, buna karşı sokaklarda yürüyüş yapan Filistinliler'in üzerine havadan bomba, karadan ise kurşun yağdırdı. 64 kişiyi şehit etti. Katliamdaki yaralı sayısı ise 3 bini buldu. En başta Türkiye'nin tepki gösterdiği bu zulme bireysel olarak da protestolar geldi. Yahudi oyuncu Natalia Portman bir İsrail vakfının ödülünü kabul etmedi. Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde, İsrail konserini iptal ederken bu zincire dünyaca ünlü sanatçı Shakira da katıldı. Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı 9 Temmuz'da Tel Aviv'de yapacağı konseri iptal ettiğini duyurdu.
TÜM SANATÇILARA ÇAĞRI
Bu davranış dünya çapında büyük beğeni toplarken, bazı Siyonist topluluklar ve sosyal medyadaki fanatikler ünlü şarkıcıya ölüm tehditlerinde bile bulundu. Ancak tepkilerin çoğunluğu Shakira tarafında oldu. Ünlü sanatçının tam da dünya çapında bir yıldıza yakışır bir şekilde hareket ettiği belirtilirken, PACBI isimli sivil toplum örgütü bu yıl İsrail'e gidecek olan diğer ünlü isimlere de Shakira'yı örnek almaları gerektiğini söyledi. Örgütün yaptığı açıklamada Beatles'in eski yıldızı Ringo Starr, Bob Marley'in oğlu Ziggy Marley, İngiliz şarkıcı Rita Ora, punk grubu The Stranglers, hip hop şarkıcısı Grandmaster Flash ve Brezilyalı şarkıcı Gilberto Gil'in de her sorumlu sanatçının yapacağı gibi İsrail'i boykot etmesi gerektiğini açıkladı. Rita Ora ve Grandmaster Flash'ın bu çağrıya sıcak baktığı öğrenildi.
Tel Aviv'de yapılacak Lolipop Festivali'nde 1 Ağustos'ta Rita Ora sahne alacak. Ancak İngiliz şarkıcı programını iptal edebilir.
ÖLÜM TEHDİTLERİ GELİYOR...
Shakira, İsrail'in Gazze'de onlarca masuma kurşun ve bomba yağdırması üzerine Tel Aviv konserini iptal etti. Radikal Siyonist gruplar ise ünlü şarkıcıyı ölümle tehdit etmeye başladı.
TÜM SANATÇILARA ÇAĞRI
Bu davranış dünya çapında büyük beğeni toplarken, bazı Siyonist topluluklar ve sosyal medyadaki fanatikler ünlü şarkıcıya ölüm tehditlerinde bile bulundu. Ancak tepkilerin çoğunluğu Shakira tarafında oldu. Ünlü sanatçının tam da dünya çapında bir yıldıza yakışır bir şekilde hareket ettiği belirtilirken, PACBI isimli sivil toplum örgütü bu yıl İsrail'e gidecek olan diğer ünlü isimlere de Shakira'yı örnek almaları gerektiğini söyledi. Örgütün yaptığı açıklamada Beatles'in eski yıldızı Ringo Starr, Bob Marley'in oğlu Ziggy Marley, İngiliz şarkıcı Rita Ora, punk grubu The Stranglers, hip hop şarkıcısı Grandmaster Flash ve Brezilyalı şarkıcı Gilberto Gil'in de her sorumlu sanatçının yapacağı gibi İsrail'i boykot etmesi gerektiğini açıkladı. Rita Ora ve Grandmaster Flash'ın bu çağrıya sıcak baktığı öğrenildi.
Tel Aviv'de yapılacak Lolipop Festivali'nde 1 Ağustos'ta Rita Ora sahne alacak. Ancak İngiliz şarkıcı programını iptal edebilir.
ÖLÜM TEHDİTLERİ GELİYOR...
Shakira, İsrail'in Gazze'de onlarca masuma kurşun ve bomba yağdırması üzerine Tel Aviv konserini iptal etti. Radikal Siyonist gruplar ise ünlü şarkıcıyı ölümle tehdit etmeye başladı.
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