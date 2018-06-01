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Çare

, zulmüne sessiz kalamadı. konserini programdan kaldırdı. Sivil toplum örgütleri ise bu yaz İsrail’de sahne alacak diğer isimlere de çağrı yaptı. “Shakira’yı örnek alın” dedi. Rito Ora bu fikre sıcak baktığını açıkladı

Çare Shakira
İsrail'in ABD Başkanı 'ı arkasına alarak tüm dünyaya gösterdiği vahşi yüzüne tepkiler devam ediyor. Hukuksuz olarak başkentini Kudüs olarak ilan eden , buna karşı sokaklarda yürüyüş yapan Filistinliler'in üzerine havadan bomba, karadan ise kurşun yağdırdı. 64 kişiyi şehit etti. Katliamdaki yaralı sayısı ise 3 bini buldu. En başta Türkiye'nin tepki gösterdiği bu zulme bireysel olarak da protestolar geldi. Yahudi oyuncu Natalia Portman bir İsrail vakfının ödülünü kabul etmedi. Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde, İsrail konserini iptal ederken bu zincire dünyaca ünlü sanatçı Shakira da katıldı. Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı 9 Temmuz'da 'de yapacağı konseri iptal ettiğini duyurdu.

TÜM SANATÇILARA ÇAĞRI
Bu davranış dünya çapında büyük beğeni toplarken, bazı Siyonist topluluklar ve sosyal medyadaki fanatikler ünlü şarkıcıya ölüm tehditlerinde bile bulundu. Ancak tepkilerin çoğunluğu tarafında oldu. Ünlü sanatçının tam da dünya çapında bir yıldıza yakışır bir şekilde hareket ettiği belirtilirken, PACBI isimli sivil toplum örgütü bu yıl İsrail'e gidecek olan diğer ünlü isimlere de Shakira'yı örnek almaları gerektiğini söyledi. Örgütün yaptığı açıklamada Beatles'in eski yıldızı Ringo Starr, Bob Marley'in oğlu Ziggy Marley, Rita Ora, punk grubu The Stranglers, hip hop şarkıcısı Grandmaster Flash ve Brezilyalı şarkıcı Gilberto Gil'in de her sorumlu sanatçının yapacağı gibi İsrail'i boykot etmesi gerektiğini açıkladı. ve Grandmaster Flash'ın bu çağrıya sıcak baktığı öğrenildi.


Tel Aviv'de yapılacak Lolipop Festivali'nde 1 Ağustos'ta Rita Ora sahne alacak. Ancak İngiliz şarkıcı programını iptal edebilir.


ÖLÜM TEHDİTLERİ GELİYOR...
Shakira, İsrail'in Gazze'de onlarca masuma kurşun ve bomba yağdırması üzerine Tel Aviv konserini iptal etti. Radikal Siyonist gruplar ise ünlü şarkıcıyı ölümle tehdit etmeye başladı.
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