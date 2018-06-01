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Beyrut'ta soydular, 'da yakalandılar

'daki dan 1 milyon dolar çalan soyguncuların ’a kaçtığı belirlendi. İki ülkenin istihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla zanlılar Fatih’teki operasyonda 600 bin dolar parayla birlikte yakalandı.

Beyrutta banka soydular, İstanbulda yakalandılar

'da kar maskesiyle girdikleri şubesini soyduktan sonra motosikletle kaçan iki banka soyguncusu izlerini kaybettirdi. Soygunlarla ilgili çalışma başlatan Lübnan istihbarat servisi soyguncuların Mohmammed ile Mohammad adındaki iki genç olduğunu belirledi.

HARİRİ, YILDIRIM'I ARADI

İstihbarat birimleri, bankadan yaklaşık 1 milyon dolar para çalan iki soyguncunun aktarmalı uçaklarla Beyrut üzerinden 'a geçtikleri tespit edildi. Suçluların yerinin tespiti üzerine Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Başbakan 'dan destek istedi. 'in Lübnan istihbarat birimiyle temasa geçmesinin ardından kimlikleri belirlenen iki soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda Lübnan vatandaşı iki soyguncunun 'teki bir otelde kaldıkları belirlendi.

600 BİN DOLARLA YAKALANDILAR

'dan gelen özel bir ekip İstanbul 'daki otel odasına operasyon düzenledi. Soyguncular Mohammed Khal Sido ile Mohammed Ali Yassine, yanlarında soygundan elde ettikleri yaklaşık 600 bin dolar parayla birlikte yakalandı. İki soyguncu daha sonra Lübnan'a gönderildi.

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 09:54
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