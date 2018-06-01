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'da operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütüne üye oldukları belirlenen 11 kişiden 10'unu gözaltına aldı.

Ankarada PKK operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyadan "/ propagandası, devlet büyüklerine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini küçük düşürücü, halkı devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk edici" paylaşımlar yaptıkları, örgüte üye oldukları ve yardımda bulundukları tespit edilen 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ankara Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan zanlılardan 10'u sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 09:44
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