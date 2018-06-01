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'de orman ı!

'de ormanlık alanda çıktı. Ezine ve ilçeleri arasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çanakkalede orman yangını!

'nin Ezine ilçesinde çıkan orman ı söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Ezine ile ilçeleri arasındaki Karadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 9 arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.



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  • 01 Haziran 2018, Cuma 18:41
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