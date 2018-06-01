Ayrılık ateşi!

Dayakçı koca, terör estirdi. Kaynanasının evini ateşe verdi. Olay dün Kahramanmaraş'ta meydana geldi. C.B. ile eşi A.B, şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemelik oldu. Kadın boşanma davası açtı. Tüm ayrılma çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade eden C.B., 2 çocuğunun babaları tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Talihsiz kadın, "Kocam annemin evine ateş etti. En sonunda evini yaktı. Ben artık yetkililerden yardım istiyorum. Biz dışarı çıkamıyoruz, kızım okula gidemiyor. Bir yerde saklanmak sığınmak zorunda kaldım. Evime gidemiyorum. Yardım istiyorum" diye konuştu. C.B.'nin annesi H.H ise damadının evine molotof kokteyli atarak yaktığını ileri sürerek şunları söyledi: "Damadım olan kişi kızımı çok dövüyor. Uyuşturucu bağımlısı ve satıcısı. Kızımı 9 senedir çok dövdü. Ben de kızımı aldım götürdüm. En sonunda kızımı silahla kovaladı. Kızım bana sığındı, 'anne beni verme' dedi.
MOLOTOF KOKTEYLİ ATTI
Ben buna rağmen kendine kızımı götürdüm. Ama bu kez de boğmaya çalışmış. Kızımı aldım bize geldim. Ben kızımı aldım diye ölümle tehdit ediliyoruz. Evime silahla ateş etti. Evde telefonla tehdide ve hakarete devam ediyor. Ben karakola çok müracaat ettim. Hiçbir sonuç alamadım. Oğlumun evinde iken evimi ateşe verdi. Evime molotof kokteyli atmış. Çevredeki kameralarda kendini gizlemiş. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum."
MOLOTOF KOKTEYLİ ATTI
Ben buna rağmen kendine kızımı götürdüm. Ama bu kez de boğmaya çalışmış. Kızımı aldım bize geldim. Ben kızımı aldım diye ölümle tehdit ediliyoruz. Evime silahla ateş etti. Evde telefonla tehdide ve hakarete devam ediyor. Ben karakola çok müracaat ettim. Hiçbir sonuç alamadım. Oğlumun evinde iken evimi ateşe verdi. Evime molotof kokteyli atmış. Çevredeki kameralarda kendini gizlemiş. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum."
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