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seçmen kaydı sandık sorgula 2018 Nerede oy kullanacağım?

Nerede oy kullanacağım? sorusuna yanıt geldi. , seçmenlerin nerede oy kullanacağını öğrenebilmeleri için sorgulama sayfasını hizmete açtı. Seçmen kağıdı ellerine ulaşmayan vatandaşlar, nerede oy kullanacağını YSK’nın nde öğrenebiliyor. YSK resmi sitesi ve E-Devlet Kapısı üzerinden sı yapılabilecek. Nerede oy kullanacağınızı haberimizden öğrenebilirsiniz...

Nerede oy kullanacağım! Tıkla öğren

Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak.

Seçmenler, 'nın nden hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek.

NEREDE OY KULLANACAĞINIZI ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

2018 Pazar günü yapılacak olan i ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanacağınız sandıklar bellirlendi

Yurt içinde ikamet ediyorsanız;

"Nerede Oy Kullanacağım" sayfasından kendinizin ve aynı hanede oturan yakınlarınızın oy vereceği sandık bilgilerine ulaşabilir, "Seçmen Bilgi Kağıdını" yazdırabilirsiniz

Oy kullanma saatleri: Tüm yurtta 08.00 – 17.00

nda ikamet ediyorsanız

"Yurt Dışı " sayfasından oy kullanacağınız tarih aralığı ile oy vereceğiniz yer adres bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

7 - tarihleri arasında 60 ülke ve 123 dış temsilcilikte,
7 - 24 Haziran 2018 tarihleri arasında 34 nda oyunuzu kullanabilirsiniz.

Oy kullanma saatleri:

Dış Temsilciliklerde: 09.00 - 21.00

Gümrük Kapılarında: 24 Saat
(24 Haziran Pazar günü saat 17.00'a kadar)

SEÇMEN SORGULAMA YSK VE E-DEVLET'TEN YAPILABİLECEK
Oy kullanacak vatandaşlar, YSK'nın resmi sitesi www.ysk.gov.tr adresinden "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümüne girerek T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu il ve nüfusa kayıtlı olduğu sıra numarası bilgileriyle sorgulama yapabiliyor. Ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden de sorgulama işlemi yapılabiliyor.

Seçim takvimine göre seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 30 Mayıs'ta başlanacak. Tüm seçim çevreleri ve yurt dışı ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı ve dağıtımına başlanacak. YSK tarafından milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve 'ye gönderilecek. Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayacak ve 19 Haziran'da sona erecek.

24 HAZİRAN'DA KAÇ SEÇMEN OY KULLANACAK?
YSK Başkanı , 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen bulunduğunu, tahmini sandık sayısının 180 bin 896 olduğunu söyledi. Güven, bu seçimde ilk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 kişinin oy kullanacağını bildirdi. Yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacağını belirten Güven, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 36 gümrük kapısında oy kullanabileceğini açıkladı. Güven, seçimlerde ilk defa yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanabilmeleri için 271 ilçede seyyar sandık kurulacağının da altını çizdi.

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 17:20
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