Yıldırım'dan Türk Hava Kuvvetlerine kutlama mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "Milli savunma sanayisiyle donatılan ve modern havacılık ilkelerini başarıyla hayata geçiren Hava Kuvvetlerimiz, bir yandan ülke semalarını başarıyla korurken diğer yandan dünyanın çeşitli bölgelerinde barış için faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yayımladığı mesajda, Türk Hava Kuvvetlerinin 107. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Mesajında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana unsurlarından olan Hava Kuvvetlerinin, sahip olduğu geniş hareket kabiliyeti, modern ve gelişmiş donanımıyla milli savunmanın imkan ve kabiliyetlerine hayati katkılar sağladığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milli savunma sanayisiyle donatılan ve modern havacılık ilkelerini başarıyla hayata geçiren Hava Kuvvetlerimiz, bir yandan ülke semalarını başarıyla korurken diğer yandan dünyanın çeşitli bölgelerinde barış için faaliyetlerini sürdürmektedir. Hava Kuvvetlerimiz, büyük takdir toplayan 'Türk Yıldızları' ve 'Solo Türk' ile de hem dünyada adından övgüyle söz ettirmekte, hem gençlerimizin havacılığa ilgilerinin daha da artmasını sağlamaktadır. Bu vesileyle Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm değerli mensuplarına sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor, üstlendikleri zor ve önemli görevleri yerine getirirken hayatlarını kaybeden bütün şehitlerimizi de rahmetle anıyorum."