Başbakan Binali Yıldırım Giresun'da vatandaşlara seslendi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

"ONLAR GERİYİ İŞARET EDİYOR, BİZ İLERİ DİYORUZ"

Adaylar meydanlarda, vatandaşla bir araya geliyorlar. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi, cumhurbaşkanımız dışındaki bütün adaylar ne diyor, biz parlamenter sisteme geri döneceğiz. Yani 16 Nisan'da yaptığı halk oylaması belli ki bunların içine sinmemiş. Yenilmeyi bir türlü kabul etmemişler. Şimdi diyorlar ki millet o kararından vazgeçsin, darbeler dönemine, vesayetler dönemine geri dönelim. Biz ne diyoruz, durmak yok farkımız bu. Onlar geriyi işaret ediyor, biz ileri diyoruz, daima ileri.

"ERDEM, CESARETLE TÜRKİYE ŞAHLANIYOR"

Vaatte ölçü, izan yok. İyi güzel de kardeşim sen CHP'nin seçim beyannamesini okumadın mı? Orada diyor ki cumhurbaşkanı sembolik olacak, yetkileri olmayacak. Hangi yetkiyle bunları yapacaksın? Millet yemez bunu. Seçim kararından sonra cumhurbaşkanımız seçim beyannamemizi milletimizle paylaştı. 5 yıl boyunca nasıl bir Türkiye hedeflediğimizi açık seçik ortaya koyduk. Sloganımız, "Erdem, cesaretle Türkiye şahlanıyor.

İNCE'YE TOKAT GİBİ SORU



CHP milletin kararını hiçe sayıyor. Parlamenter sisteme döneceğiz. CHP atıp tutuyor. İnce atıp tutuyor bu kadar vaat veriyor ama diyorlar ki, parlamaneter sisteme döneceğiz. Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı'nın yetkisi mi var ki? Neyi vaat ediyorsun?