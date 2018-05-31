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Erdoğan, Putin'in özel temsilcisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Erdoğan, Putinin özel temsilcisini kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander LavrentiyevAnkara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Gündemde Suriye olacağı belirtilirken, Lavrentiyev'in sık sık Esad'ın temsilcileri ile bir araya geldiği belirtildi.

  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 14:23
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