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Tarihi hırsızlık

’den 11 yıl önce çalınan tarihi çiniler, Boğaz’da bir yalıda ele geçirildi. ’daki bulunan yalının sahibi sosyetik kadın, ifade için ’a davet edildi

Tarihi hırsızlık
yönelik olarak yapılan 2 ayrı operasyonda, tarihi değeri yüksek 102 parça eser bulundu. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, takibe aldığı bir şebekesinin izini sürerek geçtiğimiz hafta sosyetenin tanınmış isimlerinden birisinin İstanbul Boğazı'ndaki yalısına baskın yaptı. 'da olduğu belirlenen sosyetik simanın yalısında yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan Osmanlı Dönemi'ne ait imzalı bir miğfer ile 7 adet kök boya ile yapılmış çini ve bazı tarihi eserler ele geçirildi.

SOSYETİK KADINA SUÇLAMA!
Eserlerin, cami ve müzelerden çalıntı olduğu ve yalı sahibi sosyetik sima tarafından satın alındığının tahmin edildiği bildirildi. Çinilerin Eminönü'ndeki Yeni Cami'den 2007'de çalınan eserler olduğunu belirledi. Paris'te bulunan ve İstanbul'a gelmesi beklenen yalı sahibi sosyetik simanın ifadesine başvuracağı kaydedildi. Bu arada kaçakçılık ekipleri, Fatih'teki bir antika dükkânında da 87 adet tarihi eser ele geçirdi.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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