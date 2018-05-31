Tarihi hırsızlık

yönelik olarak yapılan 2 ayrı operasyonda, tarihi değeri yüksek 102 parça eser bulundu. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, takibe aldığı bir tarihi eser şebekesinin izini sürerek geçtiğimiz hafta sosyetenin tanınmış isimlerinden birisinin İstanbul Boğazı'ndaki yalısına baskın yaptı. Fransa'da olduğu belirlenen sosyetik simanın yalısında yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan Osmanlı Dönemi'ne ait imzalı bir miğfer ile 7 adet kök boya ile yapılmış çini ve bazı tarihi eserler ele geçirildi.
SOSYETİK KADINA SUÇLAMA!
Eserlerin, cami ve müzelerden çalıntı olduğu ve yalı sahibi sosyetik sima tarafından satın alındığının tahmin edildiği bildirildi. Çinilerin Eminönü'ndeki Yeni Cami'den 2007'de çalınan eserler olduğunu belirledi. Paris'te bulunan ve İstanbul'a gelmesi beklenen yalı sahibi sosyetik simanın ifadesine başvuracağı kaydedildi. Bu arada kaçakçılık ekipleri, Fatih'teki bir antika dükkânında da 87 adet tarihi eser ele geçirdi.
SOSYETİK KADINA SUÇLAMA!
Eserlerin, cami ve müzelerden çalıntı olduğu ve yalı sahibi sosyetik sima tarafından satın alındığının tahmin edildiği bildirildi. Çinilerin Eminönü'ndeki Yeni Cami'den 2007'de çalınan eserler olduğunu belirledi. Paris'te bulunan ve İstanbul'a gelmesi beklenen yalı sahibi sosyetik simanın ifadesine başvuracağı kaydedildi. Bu arada kaçakçılık ekipleri, Fatih'teki bir antika dükkânında da 87 adet tarihi eser ele geçirdi.
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