Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsun'da sağlık personeline müjdeyi verdi. Demircan konuşmasında "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle lise, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunların ilanı önümüzdeki perşembe günü ÖSYM tarafından yapılacak'' ifadelerine yer verdi. Peki kadro dağılımı nedir?

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, atananların 2 bin 181'inin lise, 5 bin 567'sinin ön lisans, 10 bin 252'sinin de lisans mezunu olacağını aktaran Demircan, şöyle devam etti:

"Branşlara göre bir iki örnek vermek gerekirse, en çok alacağımız personel 8 bin 188 ile hemşire, 2 bin ile ebe, bin 6 ile ilk ve acil yardım personeli, 818 tıbbi sekreter, 761 röntgen ve diğerleri böyle sıralanıyor. Bunlar ilan edilecek. Alınacak personelimizin sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sağlık hizmetlerindeki personel açığımızın bir kısmını karşılar. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da fazla sayıda sağlık personelini istihdam etmek nasip olur. Bütün bekleyen sağlık personelimize şimdiden hayırlı olsun diyorum." ifadelerine yer verirken Bakan Demircan, alınacak 18 bin kişi ile bu yıl içinde istihdam edilen sağlık personeli sayısının 56 bine ulaşacağını kaydetti.