Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimler dünya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

Almanya Başbakan Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerden sonra hemen ülkesine davet ederek sonuçların belli olduğunu ifade etmişti. Ülkede yayın yapan gazeteler de Erdoğan'ın kazanacağına kesin gözüyle bakıyor.

ERDOĞAN'IN ZAFERİ

Almanlardan gelen bu davetten sonra İngiltere'de yayın yapan gazeteler de Erdoğan'ın zaferinin yakın olduğunu yazmaya başladı.





Ülkede yayın yapan Financial Times'ta çıkan yazıda, muhalefetin bu seçimleri fazlasıyla ciddiye aldığı ancak Erdoğan'ın kazanacağının ortada olduğu belirtildi.

YENİ SİSTEM, YENİ TÜRKİYE

Yazıda, "Erdoğan'ın zafer kazanması halinde Türkiye'deki yönetim sisteminde köklü değişiklikler için düğmeye basılacak. Halihazırda başbakanlığa bağlı tüm bakanlıklar ve kuruluşlar cumhurbaşkanına bağlanacak ve yeni kabine de tümüyle Meclis dışındaki isimlerden seçilecek." ifadelerine yer verildi.

Yeni sistemle yeni bir Türkiye'nin inşa edildiğinin belirtildiği yazıda, Türkiye'deki seçim sürecinin 2019 Mart'a kadar devam edeceğine de yer verildi.