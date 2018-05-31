İstanbul Valiliği'ni işgal davasında karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliği'ni işgal etmek isteyen 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada, 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 12'si tutuklu 14 sanık, taraf avukatları ve müştekiler ile izleyiciler katıldı.

Duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamlaması ve son sözlerini söylemesi üzerine mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan heyet, sanıklar eski Albay Nizamettin Aydın, Yarbay Recep Karaçam, Erkan Tercan, Halit Turan, İsa Turhan, Mehmet Ekerbiçer, Mehmet Umut ve Sadık Efe'ye "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Nizamettin Aydın, Recep Karaçam, Erkan Tercan, Halit Turan, İsa Turhan, Mehmet Ekerbiçer, Mehmet Umut ve Sadık Efe hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarının yoğunlaşmış hali ve geçişli suç olarak bilinip Yargıtay tarafından da bu şekilde uygulama yapıldığından bu suçlardan hüküm kurulmasına yer olmadığını kararlaştıran heyet, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Sanıklar Ramazan Bilgin ve Emre Kılıç'ın dosyasının ayrılmasına karar veren heyet, diğer sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Heyet, beraat edenler arasında bulunan tutuklu sanıklar Ali Kahraman, Cihan Sönmez, Mustafa Uğurlu ve Ünal Memiş'in ayrı ayrı tahliyelerini kararlaştırdı.