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Kuşadası açıklarında tekne ı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında motoru alev alan tekne yanarak battı.

Kuşadası açıklarında tekne yangını

Alınan bilgiye göre, Turgutreis'ten 'ya giden ve içinde baba ile oğlunun bulunduğu tekne, uluslararası sularda Nero koyuna 1,5 mil mesafede seyrederken makine dairesinde çıktı.

SAHİL GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

Olaya çevredeki tekne sahipleri ile bölgeye ihbar sonucu giden Kuşadası ekipleri etti.

Kuşadası açıklarında tekne yangını

Teknedeki baba oğul kurtarılırken tekne yanarak battı.

Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, olayda can kaybının olmadığını belirterek, teknenin yanarak battığını söyledi.

Aksoy, kurtarılan baba ve oğlunun Didim'e getirildiğini kaydetti.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 15:16
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