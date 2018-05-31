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'den kararı

Büyükşehir Belediye Başkanı , hükümetin ’le ilgili altığı karara destek verip, İstanbul’a gelen yabancı turistleri gezdirmek amacıyla verdikleri Turizm İşletme Belgesi’ni amacı dışında kullananlara yaptırım uygulayıp, belgelerini iptal edeceklerini açıkladı.

İBBden flaş UBER kararı
Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü UKOME toplantısında konunun ele alınıp bu yönde karar çıkacağını aktaran Uysal, 'cileri belediyelerin turizm firmalarına verdiği belgeyi kullanmamaları konusunda uyarıp, "Turizm belgesi alan kişi veya firma, bu belge ile 'a gelen kendi müşterisi olan turistleri ancak bir yerden bir yere götürebilir veya İstanbul'da gezdirebilir. Verdiğimiz belgenin amacının dışında kullanılmasını istemiyoruz. Bizim verdiğimiz belgenin başka bir amaçla kullanılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunun da birebir trafik denetleyecek " diye konuştu.


TAKSİCİLERE: UBER'İ ARATMAYIN

Başkanı "Bizim taksicilere önerimiz, vatandaşı UBER'i aratmayacak bir sistem üzerine kendilerini daha yenilemeleridir. Bizim geliştirdiğimiz İTAKSİ tarzı uygulama ile vatandaşa daha iyi bir hizmet verirlerse ve kendilerini geliştirirlerse, olarak taksicilerimiz yanında durmaya hazırız" dedi.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 17:43
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