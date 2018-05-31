Genç kızdan haber alınamıyor!

Gölcük Piyalepaşa Mahallesi Bağdat Caddesi 590. sokakta oturan, 13 yaşındaki Melek Dinç'ten 15 gündür haber alınamıyor. Murat ve Tekmile D. çiftinin kızları Melek D'nin telefonunu da kapattığı öğrenilirken genç kız için polis ekipleri de devreye girdi. Endişe içinde kızlarından haber bekleyen aile onu görenlerin polise haber vermesini istedi.