;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Berat Albayrak, ilk yerli sondaj gemisi Fatih'i Akdeniz'e Uğurlama Töreni'nde konuştu

İşte 'nın 18 bin memur alım başvuru tarihi! Aranan şartlar neler?

tarafından gerçekleştirilecek merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için aday tercihleri, 2018 tarihleri arasında yapılacak.

İşte Sağlık Bakanlığının 18 bin memur alım başvuru tarihi! Aranan şartlar neler?

'nin sitesinde, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2018/5) nın 18 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

TERCİH KILAVUZUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

KILAVUZ YAYIMLANDI
ÖSYM, sözleşmeli pozisyonlar, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsayan KPSS-2018/5 'nu yayımladı. Tercih işlemleri, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem taşıyor.

Adaylar, tercihlerini 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 11 Haziran 2018 tarihinde saat 23.59'da sona erecek..

Etiketler: , , , ,
  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 16:46
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar