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108 yaşındaki 'nin Erdoğan sevgisi

'da yaşayan 108 yaşındaki , 'nı görmek istiyor.

108 yaşındaki Asiye Ninenin Erdoğan sevgisi

Yaşı bir asrı geçen 108 yaşındaki Karadenizli , 'un en yaşlı kadını. Selameti için sürekli dua ettiği 'ı görmek ise son dileği.

"BEN YÜRÜYEBİLSEM ONU BULURUM"
Asiye Nine, Erdoğan sevgisini "Ben yürüyebilsem ben onu bulurum ama yürüyemiyorum. Dizlerim yürümüyor ki onu bulayım. Candan sevdik onu, kardeşim midir, anam mıdır, babam mıdır... Öyle içimden sevdim." sözleriyle ifade etti.

"YAYLALARA GİTTİ, BURAYA GELEMEDİ Mİ?"
Bir de sitem de bulunan Asiye Nine, "O yaylalara gitti, Taşköprü'ye gitti, Onları ona diyin, buraya gelemedi mi?" dedi.

"ALLAH ERDOĞAN'I BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
"Allah'ım bunun peşine düşenleri dereye at denize at, yıldırımlara kat, nereye katarsan kat. Allah'ım bunu önümüzden, elimizden, başımızdan eksik etme. Bunsuz yaşamanın bir kârı yok." şeklinde dua eden Asiye Nine, yaşına karşın dinç olmasının tereyağ sayesinde olduğunu söyledi.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 17:19
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