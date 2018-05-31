;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Bakan Albayrak'tan esnaf ziyareti
  2. Erdoğan Malatya'da itfar programına katıldı

Erdoğan düşmanlığı Alman 'e Türkçe öğretti

Erdoğan düşmanlığı, 'da en yüksek tirajı alan gazetelerden birisi olan 'e yaptırdı. Erdoğan'a ve yararına olan birçok konuya muhalifliğiyle bilinen gazete, öncesi İnce'yi parlatıp Erdoğan'ı karalama peşine düştü

Erdoğan düşmanlığı Alman Bilde Türkçe öğretti
'nin geleceğini belirleyecek 24 Haziran leri yaklaşırken gerek yurt içi gerek yurt dışı şer odakları da tam gaz propagandalarına devam ediyor.

'da yayın yapan ve ülkede en yüksek tiraja sahip olan gazetelerden birisi olan de, kendisine verilen görev doğrultusunda 'nin cumhurbaşkanı adayı ile röportaj yaparak; İnce'yi uluslararası camiada parlatma, Erdoğan'ı ise karalama derdine düştü.

Erdoğan düşmanlığı aşkıyla Almanca yerine yapan gazete, söz konusu haberde Muharrem İnce için "Türkiye'nin umudu" gibi ifadeler kullanarak uluslararası kamuoyunda algı yaratmaya çalıştı.



KRİZ TETİKÇİLİĞİ
Avrupa ekonomik krizden kıvranırken, Alman gazetesi Bild skandal röportajda gözünü Türkiye'ye dikerek defalarca "ekonomik kriz" vurgusu yaptı. Erdoğan'ı ve yönetimini skandal ifadelerle tanımlayan gazete, Türkiye'ye karşı medyada yürüttüğü algı operasyonlarıyla biliniyor.

Söz konusu gazete Türkiye'ye karşı kurulan en büyük kaos tezgahlarından biri olan Gezi olayları sırasında da Erdoğan ve Türkiye karşıtı Türkçe yayınlar yapmıştı.
Etiketler: , , , , , , ,
  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 22:08
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar