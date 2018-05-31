Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenen TESK esnaf İftarına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarın ardından açıklamalarda bulundu.

"İNSANİ YARDIMLAR KONUSUNDA REKOR KIRAN BİR ÜLKE OLDUK"

Erdoğan, "IMF kapılarında yalvaran bir ükeden insani yardımlar konusunda rekor kıran bir ülke olduk. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar hakkında, "Silah, mühimmat desteğine muhtaçken en büyük operasyonları yöneten bir Türkiye'ye kavuştuk. Fırat Kalkanı operasyonunda özellikle Cerablus'da attığımız adımlar ortada. 3 bin DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdik. Bölücü terör örgütü halk üzerinde baskı kurma noktasında tükendi. O dağlar mezarları oldu. Artık Mehmetçiğimiz Cudi'de ve diğer yerlerde bunların inlerine girdi. Onlar kaçtı Mehmedimiz kovaladı. Bizim de şehitlerimiz oldu. Ama onlar 10 kat, 15 kat etkisiz hale getirildi. Terör örgütü sivilleri canlı kalkan edecek kadar alçaklaşmasına rağmen bir tek canlının zarar görmesine izin vermedik. Bugün Afrin'de emniyet var, huzur var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik." ifadesini kullandı.

"Biz yeni dönemi Ahilik kuru ile inşa etmek isityoruz." diyen Erdoğan, "Bunun için vakit birlik ve Türkiye vaktidir. Kutlu mücadelemizde destek bekliyoruz. Esnaf sadece ticaret erbabı değildir. Yeri geldiğinde dost, kardeş ve akrabadır" ifadesini kullandı.

"YENİ DÖNEMDE YENİ PAKETLER SUNACAĞIZ"

Erdoğan, "Esnaf ve sanatkarların borçlarını dönem dönem yeniden yapılandırdık. Yeni dönemde yeni paketleri sizlere sunacağız." dedi.

"ÇIRAĞA DÜKKAN TESLİM EDİLMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çırağa dükkan teslim edilmez. Siyasetin çıraklarına Türkiye emanet edilmez. Hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini veremeyiz." ifadesini kullandı.

VATANDAŞARA TÜRK LİRASI ÇAĞRISI

Vatandaşlara çağrıda bulunan Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızı, varlık barışından faydalanarak yurt dışında veya sistem dışında tuttukları paralarını bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum. Aynı şekilde döviz hesabı olan vatandaşlarımızı da Türk Lirasına geçmeye davet ediyorum. Gelin, Türkiyenin ekonomisini ve istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim." dedi.