Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, seçim çalışmaları kapsamında Maltepe ilçe esnafını ziyaret etti.
Bakan Albayrak Maltepe esnafını ziyaret etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, seçim çalışmaları kapsamında Maltepe ilçe esnafını ziyaret etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, seçim çalışmaları kapsamında Maltepe ilçe esnafını ziyaret etti.
Etiketler: Berat Albayrak , AK Parti
- Kuşadası açıklarında tekne yangını
- AYM'den CHP'ye ret! Flaş seçim yasası kararı
- Yıldırım'dan Türk Hava Kuvvetlerine kutlama mesajı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.