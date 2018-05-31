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Bakan Albayrak Maltepe esnafını ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , seçim çalışmaları kapsamında Maltepe ilçe esnafını ziyaret etti.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , seçim çalışmaları kapsamında Maltepe ilçe esnafını ziyaret etti.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 22:10
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