Darıld Trump!

kamuoyu,ile eşi'nın yenikrizine odaklandı. Başkan Trump, Kudüs 'ü İsrail 'in başkenti olarak tanıyarak Ortadoğu 'nun kalbine ateş bıraktı. Ardındanporno yıldızıile birlikteolduğu ortaya çıktı. Bu durum eşisabrını taşırdı. Tüm bunlardevam ederken First Lady Tam 19 gündür kayıp olan Melania'yaile ilgili birbirinden farlı iddialar dagündemi salladı. Çünkü Melania, eşininyedi gezisine de katılmamıştı. Bu durumüzerine ABD 'li komplo teorisyenleri birbiriardına komplo teorilerini sıraladı. Kiminegöre First Lady'nin hastalığı tehlikeli biraşamadaydı. Kimine göre de First Lady, eşiTrump'ın aşk skandalına sinirlenip sırrakadem bastı. Ve tüm bunlar devam ederkenkaynağı Beyaz Saray olarak gösterilen birdedikodu gündemi salladı. İddiaya göreABD Başkanı Donald Trump , ameliyatolan eşini operasyondan tam 29 saat sonraziyaret edip sağlık durumu hakkında bilgialmıştı. Melania'nın ise eşinin genç kalan buziyaretine son derece sinirlendiği vurgulandı.Hatta ikili arasında ciddi bir kriz yaşandığıkulaktan kulağa yayıldı.First Lady'nin ameliyatının ardından ABD Başkanı Trump, Twitter'dan gelişmeler hakkında bilgiler vermişti. Mesajında "Melania" yerine "Melanie" yazdığı için alay konusu haline gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'ın dışında basının sorularını yanıtlayan Trump, Beyaz Saray'ı göstererek, "Melania çok iyi durumda. Hatta şu an bize bakıyor" demişti. Fakat gazeteciler kamerayı Beyaz Saray'a çevirdiğinde ortada kimsenin olmadığı fark edilmişti.FIrst Lady, ameliyatın ardından halkın karşısına çıkmadı. En son 10 Mayıs'ta görüntülenen Melania Trump'ın iyileşemediği yönünde iddialar ortaya atıldı. Melania Trump'ın Beyaz Saray'daki bazı etkinliklere de katılmadığını belirten ABD basını, First Lady'nin kendisine zaman ayırmak için ortaya çıkmadığını ve evliliğini kurtarmak için güç topladığını aktardı.