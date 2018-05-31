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Darıld Trump!

Melania Trump, 14 Mayıs’ta ameliyat masasına yattı. Böbreğindeki iyi huylu kist alındı. Ancak bu operasyondan sonra sırra kadem bastı. Kendisinden hala ses seda çıkmadı. ’li komplo teorisyenleri endişelerini yazdı. ’daki son dedikoduya göre ise kendisini 29 saat sonra ziyaret eden eşine kızdı!

Darıld Trump!
Amerikan kamuoyu, Donald Trump ile eşi Melania'nın yeni krizine odaklandı. Başkan Trump, 'in başkenti olarak tanıyarak 'nun kalbine ateş bıraktı. Ardından porno yıldızı Stormy Dainels ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Bu durum eşi Melania Trump'ın (48) sabrını taşırdı. Tüm bunlar devam ederken , 14 Mayıs'ta hastaneye kaldırıldı. Böbreğindeki iyi huylu kist alındı. Ancak o günden sonra Melania'nın izine bir daha rastlanmadı!

GEZİLERE DE KATILMAMIŞTI
Tam 19 gündür kayıp olan Melania'ya ile ilgili birbirinden farlı iddialar da gündemi salladı. Çünkü Melania, eşinin yedi gezisine de katılmamıştı. Bu durum üzerine 'li komplo teorisyenleri birbiri ardına komplo teorilerini sıraladı. Kimine göre First Lady'nin hastalığı tehlikeli bir aşamadaydı. Kimine göre de First Lady, eşi Trump'ın aşk skandalına sinirlenip sırra kadem bastı. Ve tüm bunlar devam ederken kaynağı olarak gösterilen bir dedikodu gündemi salladı. İddiaya göre ABD Başkanı , ameliyat olan eşini operasyondan tam 29 saat sonra ziyaret edip sağlık durumu hakkında bilgi almıştı. Melania'nın ise eşinin genç kalan bu ziyaretine son derece sinirlendiği vurgulandı. Hatta ikili arasında ciddi bir kriz yaşandığı kulaktan kulağa yayıldı.

First Lady'nin ameliyatının ardından ABD Başkanı Trump, Twitter'dan gelişmeler hakkında bilgiler vermişti. Mesajında "Melania" yerine "Melanie" yazdığı için alay konusu haline gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'ın dışında basının sorularını yanıtlayan Trump, Beyaz Saray'ı göstererek, "Melania çok iyi durumda. Hatta şu an bize bakıyor" demişti. Fakat gazeteciler kamerayı Beyaz Saray'a çevirdiğinde ortada kimsenin olmadığı fark edilmişti.



10 MAYIS'TA EN SON GÖRÜLMÜŞTÜ
FIrst Lady, ameliyatın ardından halkın karşısına çıkmadı. En son 10 Mayıs'ta görüntülenen Melania Trump'ın iyileşemediği yönünde iddialar ortaya atıldı. Melania Trump'ın Beyaz Saray'daki bazı etkinliklere de katılmadığını belirten ABD basını, First Lady'nin kendisine zaman ayırmak için ortaya çıkmadığını ve evliliğini kurtarmak için güç topladığını aktardı.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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