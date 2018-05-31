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Çarşı karıştı

’da bir çıktı. Rehber genç öldü, bar işletmecisi arkadaşı ağır yaralandı.

Çarşı karıştı
Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay dün 'da yaşandı. Bar işletmecisi Selim Uysal (28) ile bir kişi tartışmaya başladı. Şüpheli, tabancasıyla Uysal'a 4 el ateş etti. Bu sırada Uysal'ın arkadaşı olan rehber ve emlak danışmanlığı yapan Kutay Bilgiç (31), araya girdi. Başından vurulan Bilgiç, hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise kaçtı. Çevredekiler sağlık ekiplerini aradı. Ağır yaralanan Uysal, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilgiç'in cesedi, Muğla Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, katilin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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