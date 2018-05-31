Çarşı karıştı

Silahlıkavgada 1 kişiöldü, 1 kişiyaralandı. Olay dünMuğla'da yaşandı.Bar işletmecisi SelimUysal (28) ile bir kişiçarşıda tartışmayabaşladı. Şüpheli,tabancasıyla Uysal'a 4el ateş etti. Bu sıradaUysal'ın arkadaşıolan rehber ve emlakdanışmanlığı yapanKutay Bilgiç (31),araya girdi. Başındanvurulan Bilgiç,hayatını kaybetti.Katil zanlısı ise kaçtı.Çevredekiler sağlıkekiplerini aradı. Ağıryaralanan Uysal,hastaneye kaldırılaraktedavi altına alındı.Bilgiç'in cesedi, MuğlaAdli Tıp Kurumu'nakaldırıldı. Jandarma,katilin kimliğininbelirlenip yakalanmasıiçin çalışma başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.