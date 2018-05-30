TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! 2018 ÖSYM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 17-23 Mayıs 2018 tarihleri arasında Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek tercihleri alındı. Ek tercih yapan 1002 adaydan 286'sı yerleşebildi. Peki, TUS ek yerleştirme sonuçları nereden, nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar...

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

TUS ek yerleştirme sonuçları bugün saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden adayların erişimine sunuldu. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilmeleri için T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor.

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TUS ek yerleştirme işlemini 1002 aday gerçekleştirdi. Kontenjan sayısının 801 olarak belirlendiği 2018 TUS ek yerleştirmede 286 aday yerleştirilirken, 515 kontenjan boş kaldı.