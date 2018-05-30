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ek açıklandı! 2018

tarafından 2018 tarihleri arasında tercihleri alınan nin sonuçlar açıklandı. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek. İşte 2018 TUS ek sorgulama sayfası...

TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! 2018 ÖSYM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ) tarafından 2018 tarihleri arasında Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı () ek tercihleri alındı. Ek tercih yapan 1002 adaydan 286'sı yerleşebildi. Peki, TUS ek nereden, nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar...

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

TUS sonuçları bugün saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine sunuldu. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilmeleri için T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor.

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TUS ek yerleştirme işlemini 1002 aday gerçekleştirdi. Kontenjan sayısının 801 olarak belirlendiği 2018 TUS ek yerleştirmede 286 aday yerleştirilirken, 515 kontenjan boş kaldı.

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 12:46
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