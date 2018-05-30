CHP'nin skandal seçim bildirgesindeki özerklik, yer ve yörelerin özgün isimlerinin iade edilmesi ve devlet arşivlerinin açılması vaatlerine tepkiler dinmiyor. CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Onur Öymen, seçim bildirgesinde açıklanan bu vaatlerin parti programıyla uyuşmadığını söyledi. HDP'nin istediği özerkliğin altyapısını oluşturacak 'Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nda Türkiye'nin koyduğu çekincelerin kaldırılması için Anayasa değişikliği yapılması gerektiğine dikkat çeken Öymen " Bugün en demokratik ülkeler bile yerel yönetimler özerklik şartının tümünü kabul etmiyor. Bazı konuların yetirince bilgi sahibi olunarak tartışılması gerekir" dedi.
CHP'li Onur Öymen’den Kılıçdaroğlu’na zor sorular
Takvim.com.tr yazarı Zafer Şahin, CHP'nin açıkladığı seçim bildirgesindeki özerklikle ilgili skandal ifadelere tepki gösteren CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Büyükelçi Onur Öymen’'in Kılıçdaroğlu'na sorduğu zor soruları kaleme aldı.
Etiketler: Zafer Şahin , Kılıçdaroğlu , CHP , HDP , seçim , Emekli Büyükelçi Onur Öymen
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