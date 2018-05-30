CHP'nin skandal seçim bildirgesindeki özerklik, yer ve yörelerin özgün isimlerinin iade edilmesi ve devlet arşivlerinin açılması vaatlerine tepkiler dinmiyor. CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Onur Öymen, seçim bildirgesinde açıklanan bu vaatlerin parti programıyla uyuşmadığını söyledi. HDP'nin istediği özerkliğin altyapısını oluşturacak 'Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nda Türkiye'nin koyduğu çekincelerin kaldırılması için Anayasa değişikliği yapılması gerektiğine dikkat çeken Öymen " Bugün en demokratik ülkeler bile yerel yönetimler özerklik şartının tümünü kabul etmiyor. Bazı konuların yetirince bilgi sahibi olunarak tartışılması gerekir" dedi.