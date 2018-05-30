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'li Onur Öymen’den ’na zor sorular

Takvim.com.tr yazarı , 'nin açıkladığı bildirgesindeki özerklikle ilgili skandal ifadelere tepki gösteren CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve ’'in 'na sorduğu zor soruları kaleme aldı.

CHPli Onur Öymen’den Kılıçdaroğlu’na zor sorular

'nin skandal bildirgesindeki özerklik, yer ve yörelerin özgün isimlerinin iade edilmesi ve devlet arşivlerinin açılması vaatlerine tepkiler dinmiyor. CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı , seçim bildirgesinde açıklanan bu vaatlerin parti programıyla uyuşmadığını söyledi. 'nin istediği özerkliğin altyapısını oluşturacak 'Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nda Türkiye'nin koyduğu çekincelerin kaldırılması için Anayasa değişikliği yapılması gerektiğine dikkat çeken Öymen " Bugün en demokratik ülkeler bile yerel yönetimler özerklik şartının tümünü kabul etmiyor. Bazı konuların yetirince bilgi sahibi olunarak tartışılması gerekir" dedi.

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 13:07
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