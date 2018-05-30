Terörün izleri 176 milyarlık rekor yatırımla silindi

Yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarla terörü bitme noktasına getiren Hükümet, terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri'ndeki tahribatlarını da, rekor yatırımlarla onardı. Doğu ve Güneydoğu'da terörden etkilenen illere, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana 176,36 milyar TL yatırım yapıldı. AK Parti öncesi ve hendek kalkışması sürecinde terör örgütü PKK'nın yakıp yıktığı kentlerde hayat, kararlı mücadele, yatırım ve hizmet seferberliği ile yeniden yeşerdi. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ndeki 11 ile yoğunlaşan AK Parti Hükümetleri, enerjiden eğitime, sağlıktan altyapı, ulaşım ve turizme kadar her alanda, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdi. Terörün izleri silinirken bölgedeki kentler, cazibe merkezi haline gelmeye başladı.