Trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri (39), son yolculuğuna uğurlandı. Üzücü olay geçen pazar yaşandı. Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan genç oyuncu, gece 03.30'da arkadaşının evinden kalktı. Köpeğinin hasta olduğunu ve eve gitmesi gerektiğini anlattı. Arkadaşı ise havanın yağmurlu oluğunu söyleyip 'Bu gece burada kal' diyerek engel olmaya çalıştı. Öziri ise motoruna atladı. Yola çıktı. Ancak kaza yaptı. Kurtarılamadı. Talihsiz oyuncu için dün mezun olduğu İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tören yapıldı. Törene ailesi, dostları ve yakınları katıldı. Oyuncu Rıza Kocaoğlu, gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında, "Onunla çok vakit geçirdik. Güzel babasını çok erken kaybettiği için hepimizden önce büyüdü. Hepimizin en hızlısı oydu, şimdi de öyle davrandı" ifadelerini kullandı. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna da mezun ettikleri bir öğrenciyi bu şekilde karşılamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Törenin ardından Öziri'nin cenazesi, Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ARDA ÖZİRİ KİMDİR
Arda Öziri, 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Aynı zamanda 'Anemi' isimli grupta vokallik yaptı. Akasya Durağı, Ruhsar, Asmalı Konak, Kampüsistan gibi dizilerde rol alan oyuncu, son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde oynamıştı.
ARDA ÖZİRİ KİMDİR
Arda Öziri, 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Aynı zamanda 'Anemi' isimli grupta vokallik yaptı. Akasya Durağı, Ruhsar, Asmalı Konak, Kampüsistan gibi dizilerde rol alan oyuncu, son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde oynamıştı.
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