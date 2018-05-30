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  1. Kılıçdaroğlu, İnce’ye şaşı bakıyor!

'nin fabrikasında o fotoğrafı ortaya çıktı

'nin Munih fabrikasında çektirdiği o fotoğrafı ortaya çıktı. İnce, projesi için "zaman kaybı" demiş, BMW fabrikasını öve öve bitirememişti

İncenin o fotoğrafı ortaya çıktı
'nin katıldığı bir canlı yayın programında projesiyle ilgili yaptığı açıklamalar sırasında " Fabrikasını gezdim, müthişti çok etkilendim" diyerek öve öve bitiremediği fabrikada çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.


YERLİ OTOMOBİL ZAMAN KAYBI

Alman'ın otomobilini öve öve bitiremeyen İnce, diğer yandan büyük bir çelişki ile 'nin dev projelerini tek tek durduracağını açıkladı. Yerli otomobil için zaman kaybı diyen ince bu projeyi de devam ettirmeyeceğini söyledi.

TEK DERTLERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROJELERİNİ DURDURMAK

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CNN Türk'te Seçime Doğru Özel programına katıldı. İnce burada yaptığı açıklamada, " işine girişmeyeceğiz. Memleket bu durumdayken Kanal İstanbul'un bize ne getirisi olacak. Şirketler iflas ediyor, memleket batıyor. Ben orada hafriyat mı yapacağım. Ne işimiz olur? Tabi ki durduracağız." dedi.

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 00:12
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