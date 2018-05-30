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Maduro’dan dizisine canlı yayında övgü

Başkanı , yaptığı açıklamada dizisini överek, herkese diziyi izleme çağrısında bulundu.

Maduro’dan Diriliş Ertuğrul dizisine övgü

Başkanı yaptığı konuşmada "Eşim Cilia ile Ertuğrul adında tarihi bir dizi izliyoruz siz de izleyin. Muhteşem! Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Müslüman bir kahramanın hayatını anlatıyor. Hikâye o kadar güzel anlatılıyor ki kendinizi o kasabada o değerleri ve tarihi yaşarken buluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da Twitter hesabından yayınladığı mesajda Maduro'ya, dizi hakkındaki görüşlerinden dolayı teşekkür etti.

Maduro'dan Diriliş Ertuğrul dizisine canlı yayında övgü

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 22:10
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