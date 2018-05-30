Bakan Albayrak Kartal’da vatandaşlarla bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Tarihin tozlu sayfalarında okuduğumuz büyük ve güçlü hikayeler var ya, onların hepsi yaşandı. O hikayeleri hayata geçirme sırası siz gençlerde." dedi.

Kartal'daki AK Parti Orhantepe Mahallesi İrtibat Bürosunu ziyaret eden Bakan Albayrak, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret sırasında kırmızı karanfil ve kahve hediye eden Albayrak, esnaf ve diğer vatandaşlarla selfie de çektirdi.





Vatandaşlara, "Size Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim." diyen Albayrak, Orhantepe Mahallesi'ndeki birkaç eve de ziyarette bulundu.

Daha sonra Bakan Albayrak, Kartal'daki Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi öğrenci ve mezunlarının buluştuğu iftara katıldı.





İftarın ardından konuşan Albayrak, katılımın 18 yaşlarda yeni seçmen ve aday potansiyeli olanlardan oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tarihi günlerden geçiyoruz. Mezun arkadaşlara hangi bölümlerde okuduklarını sordum. Hukuk, tıp, mimarlık, sosyoloji, güvenlik mensubu olma hususunda potansiyel mesleklere talep var. Ülkemizin en hayati meslek gruplarına bir talep var. İnşallah buradan siz mezun olduktan sonra Türkiyemizin ihtiyacı olan yetişmiş, ahlaklı ve liyakatli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacağız. Yerli ve milli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacağız. Çünkü biz uzun yıllar ne çektiysek yerli ve milli insan kaynağımızın doğru makam ve mevkilerde olmamasından dolayı çektik. Hamdolsun ülkemizin başında sapa sağlam, 10 numara, dört dörtlük yerli ve milli bir lider var. Bugün sizin okuduğunuz okul sıralarından geçmiş olan yerli ve milli lider var. Bizlere çok büyük bir sorumluluk düşüyor ama sizlere daha da büyük sorumluluk düşüyor. Yeni nesil olarak, gelecekteki Türkiye idealini esas şekillendirecek sizlere çok büyük bir iş düşüyor."





Albayrak, 2053 hedeflerini bugünün gençlerinin gerçekleştireceğini aktararak, "Tarihin tozlu sayfalarında okuduğumuz büyük ve güçlü hikayeler var ya, onların hepsi yaşandı. O hikayeleri hayata geçirme sırası siz gençlerde. Birileri bize gömlek biçiyor. 'Bunu giyeceksin' diyor ama 15 yıldır Türkiye bu gömleği her üzerine geçirdiğinde bunu parçalıyor. Aslana kuzu postu giydirmek gibi." diye konuştu.

Her alanda tarihsel şiara yakışan duruş göstermek gerektiğini belirten Albayrak, öğrencilerin nitelikli, ihlaslı, ilim ve irfan sahibi, Türkiye'ye yakışır birer birey olmalarını diledi.