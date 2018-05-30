Halkbank hakkında iftirada bulunarak FETÖ'nün yürüttüğü kirli algı operasyonuna hizmet eden İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Kerim Yılmaz, "piyasa dolandırıcılığı" ve "itibarın zedelenmesi" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklandı.

Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) tarafından Halk Bankası'na yönelik okyanus ötesindeki tezgahın işbirlikçisi Kerim Yılmaz hakkında soruşturma Halk Bankası vekillerinin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunmasıyla başladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan haber ve yorumlara ilişkin soruşturma başlattı.

İyi Partili Kerim Yılmaz'ın twitter hesabı üzerinden 24 Mayıs 2018 günü 07:40 saatinde "Bankacılık kaynaklarım; Zarrap davası sonucu olarak ABD Halkbank'a 49 milyar dolar ceza kesmiş. AKP 15 kişilik bir heyeti ABD ye yollayıp bunun seçim sonunda açıklanması için pazarlığa göndermiş! Bu ödenmezse uluslararası sistemden atılmamız gündeme gelebilirmiş! Ülkeyi batırdılar" içerikli ekonomik manipülasyon yapmaya yönelik paylaşımda bulunduğu tespit edildi.



Soruşturma makamları yaptıkları araştırmalar sonucunda, bahsi geçen iddiaların asılsız olduğunu tespit etti. Halk Bankası'na yönelik FETÖ'nün yürüttüğü manipülasyonun ortağı İyi Partili Kerim Yılmaz'ın bir diğer twitter hesabından da hükümete karşı paylaşımlar yaptığı anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında; Kerim Yılmaz 29 Mayıs 2018 tarihinde Ankara'daki ikametinde yakalanıp gözaltına alındı, 30 Mayıs 2018 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazır edilip ifadesi alındı. Kerim Yılmaz tutuklanması talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Halk Bankası'na yönelik kirli bir saldırının fitilini ateşleyen tweeti attığını mahkemede itiraf eden şüpheli Kerim Yılmaz hakkındaki kararda, "5411 sayılı Bankacılık kanununun 158/1. maddesine aykırılık" suçundan dolayı yürütülen soruşturmada sanığın aleyhinde kuvvetli suç şüphesi oluşturacak delillere de yer verildi. Delillerden biri 29 Mayıs 2018 tarihli İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünün araştırma raporuyla, İyi Partili Kerim Yılmaz'ın söz konusu tweeti attığına dair itirafı oldu. Ceza Muhakemesi kanununun 100. maddesi uyarınca da tutuklanan Şüpheli Kerim Yılmaz tutuklanarak Üsküdar Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.