YÖNETMEN MUSTAFA KEMAL UZUN CİNAYETİNDE AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

İddianameye göre Mustafa Kemal Uzun, yönetmenliğini yaptığı dizinin setinde figüran Okan Akti ile tanıştı. Çekim sonrası birbirlerinin telefon numaralarını aldılar. Olaydan bir hafta önce yönetmen Uzun, figüran Akti'yi Şile'ye davet etti. Bir hafta sonra Mecidiyeköy'de buluştular. Birlikte alkol aldılar.