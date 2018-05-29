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Yönetmen cinayetinde soruşturma tamamlandı

Geçtiğimiz yıl Şile'deki evinde vahşice öldürülen yönetmen cinayetine ilişkin iddianame soruşturma tamamlandı. Uzun'u öldüren figüran hakkında "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede cinayet öncesi ve sonrasında yaşananlara ayrıntılı olarak yer verildi.

YÖNETMEN MUSTAFA KEMAL UZUN CİNAYETİNDE AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

İddianameye göre , yönetmenliğini yaptığı dizinin setinde figüran ile tanıştı. Çekim sonrası birbirlerinin telefon numaralarını aldılar. Olaydan bir hafta önce yönetmen Uzun, figüran Akti'yi Şile'ye davet etti. Bir hafta sonra Mecidiyeköy'de buluştular. Birlikte alkol aldılar.

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 09:56
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