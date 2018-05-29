Operasyonla ilgili bilgilendirmede şöyle denildi: "Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordenisinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'nin Subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda 60 askeri personel tespit edildi.

Bu şahıslardan 4'ü albay, 4'ü Yarbay, 1'i Binbaşı, 7'si yüzbaşı, 26'su üsteğmen 15'i teğmen, 3'ü astsubay olmak üzere 60 askeri personelden 19'u hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı anlaşılmış, 31'i muvazzaf toplam 41 şüpheliye yönelik 29/5/2018 günü ilimiz başta olmak üzere 16 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında 17 şahıs gözaltına alınmış diğer şahısların yakalanmaları yönünde çalışmalar devam etmektedir.