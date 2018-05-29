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  1. Ünlü yönetmenin cinayetinde ayrıntılar ortaya çıktı

de yer alan 'lı terörist öldürüldü

, /Kağızman kırsalında gerçekleştirilen hava harekatında neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de yer alan Felat kod adlı Behçet Arvas olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Gri listede yer alan PKKlı terörist öldürüldü

, /Kağızman kırsalında gerçekleştirilen hava harekatında neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de yer alan Felat kod adlı Behçet Arvas olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

VAN'DA 3 SIĞINAK
'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tespit edilen, bölücü terör örgütü 'ya ait 3 sığınakta, el yapımı patlayıcı düzenekleri ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Başkale'de PKK'lı teröristlerin barınma alanlarına yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, ilçenin Barış Mahallesi kırsalında 'Şehit Jandarma Er Durmuş Haliloğlu' operasyunu düzenledi. Operasyonlar sırasında PKK'ya ait 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 25 metre kablo, 2 tüp, 1 akü, mühimmat, tıbbi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 10:06
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