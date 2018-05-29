Türkiye'ye çağ atlatan projelere devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde muhalif adayların Türkiye'nin prestij projelerine yönelik tehditlerine rağmen 2023 vizyonuna yönelik çalışmaları kararlılıkla takip ediyor. AK Parti, yeni otoyollar, bölünmüş yollar, havalimanları, yüksek hızlı tren hatları ve tünel projelerin kolları şimdiden sıvadı.Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak otoyollarla 2 bin 657 kilometre olan otoyol ağı 5 bin 34 kilometreye çıkacak. Bölünmüş yol uzunluğu 26 bin 17 km'den 36 bin 500 kilometreye çıkarak 81 il birbirine bağlanacak. Böylece ulaşımda güvenlik artacak ve yolculuk süresi kısalacak. İşte yapımı süren ve yeni otoyol projeleri;

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil) Otoyolu.

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri ve Kurtköy- Akyazı Kesimleri.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu.

Ankara-Niğde Otoyolu.

Menemen -Çiğli-Aliağa-Çandarlı Otoyolu.

Aydın-Denizli Otoyolu.

Mersin Çeşmeli)-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu.

Burdur-Antalya-Alanya Otoyolu.

Denizli-Burdur-Antalya Otoyolu.

Ankara-Sivrihisar Otoyolu.

Hasdal Kavşağı-Kemerburgaz-Yassıören Ayr. Devlet Yolu.



TÜNELLER ÜLKESİ TÜRKİYE

Son 16 yılda tüneller 6 kattan fazla arttı. 1923-2002 döneminde sadece 50 kilometre tünel yapılmışken 2002 sonrası 383 kilometre tünel inşa edildi. Yeni dönemde ise 433 km olan karayolu tünel uzunluğu 700 km'ye çıkacak. İşte devam eden ve yapılacak tünel projeleri:

Ovit Tüneli (Rize-Erzurum).

Cizre ile Şırnak'ı birbirine bağlayan Cudi Tünelleri.

Mersin-Antalya arası 34 tünel.

Ordu Çevre Yolu tünelleri.

Zara-Suşehri aras tünel.

Şebinkarahisar-Giresun arası iki tünel.

Erzurum-Bayburt arası Kop Tüneli (6 km).

Erzurum-Rize arası Dallıkavak tüneli.

Güzeldere Tüneli (Van-Hakkari arası).

Zigana Tüneli (Trabzon- Gümüşhane arası).

Kırık Tüneli (İspir- Erzurum arası).

Demirkapı Tüneli (Antalya).

K.Maraş Göksun arası 4 tünel.

Hassa Tüneli (Hatay- Kilis-Gaziantep, 4 adet tünel).

Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli.



HAVA YOLU HALKIN YOLU OLDU

16 yılda aktif hava limanı sayısı 26'dan 55'e, yıllık toplam yolcu sayısı 33 milyon 700 binden 193 milyon 600 bine yükseldi. Yapılan düzenlemelerle havacılık serbest sektör haline geldi. Dünyanın sayılı örneklerinden denize inşa edilmiş Ordu-Giresun havalimanı açıldı Rize-Artvin havalimanı 2020'de tamamlanacak. 200 milyon yolcu kapasiteli İstanbul'un üçüncü havalimanını 29 Ekim'de açılacak. Çukurova Bölgesel Havalimanı 2019'da, Bayburt-Gümüşhane, Yozgat, Karaman, Tokat, Çeşme Alaçatı ve Batı Antalya havalimanları da en geç 2022'de faaliyete geçecek.



MİLLİ TREN PROJELERİ

Türkiye'nin ilk kez AK Parti döneminde tanıştığı Yüksek Hızlı Tren ( YHT) ağlarının devamı da gelecek. YHT ve HT ağı 1213 km'den 13 bin km'ye ulaşacak. Yerli ve milli demir yolu sanayisi güçlenecek. Milli Elektrikli ve Dizel Tren Setleri ile Milli Yüksek Hızlı Tren çalışmaları devam edecek. Yeni projeler şöyle: